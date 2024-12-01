В Германии обвинили Россию в ведении гибридной войны в Европе

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обвинила Россию в ведении «гибридной войны» в Европе, не исключив прямой конфронтации Москвы с НАТО. Ее слова приводит газета Handelsblatt.

Фезер утверждает, что в своих действиях российский лидер Владимир Путин якобы «не испытывает угрызений совести».

«После российской агрессивной войны против Украины мы переживаем поворотный момент во внутренней безопасности. Россия ведет гибридную войну в Европе. Очевидно, что кампании по дезинформации, акты саботажа и кибератаки контролируются государством», — заявила Фезер.

Отвечая на вопрос о рисках столкновения России с НАТО, она выразила надежду, что «порог для этого не будет преодолен». Глава МВД Германии напомнила, что Олаф Шольц делает все, чтобы избежать подобного сценария. В то же время она заметила, необходимо действовать «решительно, но разумно».

До этого немецкий оборонный эксперт Клаудия Майор сообщала, что Германия якобы может стать «целью» для России в случае расширения конфликта в Европе.