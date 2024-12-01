В КНДР устроили торжественные проводы для главы Минобороны России

Министру обороны России Андрею Белоусову устроили торжественные проводы после визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

© Lenta.ru

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Прошла церемония торжественных проводов военной делегации Российской Федерации. Были исполнены государственные гимны КНДР и РФ. Под руководством товарища Но Кван Чоля товарищ Андрей Белоусов осмотрел почетный караул Корейской Народной Армии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет с послами доброй воли из России взлетел под аплодисменты солдат Корейской Народной Армии.

Белоусов рассказал, зачем нужен договор России и КНДР

Ранее Белоусов передал главе КНДР Ким Чен Ыну дружеский привет от президента России Владимира Путина. Он также назвал Северную Корею одной из немногих стран, которые проводят независимую внешнюю политику.