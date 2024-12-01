В Кремле рассказали, почему Путин вел диалог с Меркель

Владимир Путин искренне верил, что с помощью сотрудничества и равноправного диалога можно застраховаться от геополитических рисков. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия» охарактеризовал отношение Путина к бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Песков отметил, что Путин всегда встречал Меркель радушно и проявлял максимум гостеприимства.

«Путин действительно рассчитывал на конструктивный равноправный взаимовыгодный подход во взаимоотношениях. И он верил в то что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от таких геополитических рисков», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин искренно верил в это, и все для этого делал. Но, по всей видимости, «это не корреспондировалось с истинным настроем Меркель».

По словам Пескова, российский лидер и не думал пугать Меркель своим лабрадором, чтобы «продемонстрировать силу» на переговорах в Сочи.

Путин пообещал в случае нового визита Меркель не подпускать к ней собак

Ангела Меркель была канцлером ФРГ 16 лет. Недавно она написала книгу мемуаров «Свобода», в которой поделилась ощущениями, связанными с появлением черного лабрадора Кони на переговорах с Путиным в Сочи в 2007 году.

Ранее Владимир Путин опроверг сообщения западных СМИ о том, что он якобы хотел запугать экс-канцлера ФРГ.