В Тбилиси задержаны десятки участников акции протеста

Во время манифестаций и беспорядков в Тбилиси полиция задержала 50 человек, их обвиняют в хулиганстве и неподчинении органам правопорядка. Такие данные приводит телекомпания «Рустави 2».

Минувшей ночью на митинге в Тбилиси были арестованы 50 человек. Общее число задержанных за все дни протеста, превысило 200 человек.

По словам адвокатов, часть из них отпущена, часть находится в изоляторах временного содержания. Есть и те, кто получил различные травмы и лечится дома или в клинике.

«В течение дня будут обсуждаться административные вопросы. Задержанных в основном обвиняют в неподчинении полиции и мелком хулиганстве», — сообщает «Рустави 2».

По данным адвокатов, задержано не менее 200 человек, в тбилисских спецприемниках не хватает мест, поэтому некоторые задержанные были переведены в другие города.

Накануне стало известно, что 42 сотрудника полиции получили тяжелые травмы во время манифестаций и беспорядков в Тбилиси.