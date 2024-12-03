Трамп пригрозил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо во Флориде пригрозил сделать Канаду 51-м штатом США.

Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники, данная угроза прозвучала на фоне заявления о том, что Оттава не решает проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.

Отмечается, что Трамп заявил Трюдо, что если Канада не сможет решить пограничные проблемы и торговый дефицит, он введёт пошлину в 25% на все канадские товары с первого дня своего возвращения в должность. Избранный президент США отдельно подчеркнул, что в настоящий момент торговый дефицит между странами составляет порядка $100 млрд.

Трюдо на это ответил, что введение таких пошлин полностью убьёт канадскую экономику.

«Трамп ответил на это, задав вопрос: «То есть ваша страна не сможет выжить, если она не обдерёт США на сумму в $100 млрд?». Затем Трамп предложил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом, что вызвало у премьер-министра и других нервный смех», — пишет телеканал.

Ранее сообщалось, что Трюдо прибыл во Флориду для встречи с Трампом. Позднее избранный президент США заявил о продуктивной встрече с премьер-министром Канады на фоне угроз ввести пошлины из-за нелегальной иммиграции и наркотрафика.