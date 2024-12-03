Пентагон сообщил о телефонном разговоре Остина и Умерова

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой военного ведомства Украины Рустемом Умеровым. Заявление об этом пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера распространила американская сторона.

Согласно сообщению, обсуждались "динамика боевых действий и военная помощь США Украине". В документе говорится, что затрагивалось и применение Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении".

Минобороны США: Остин и Умеров обсудили ход боевых действий на Украине

Глава Пентагона также проинформировал Умерова "о дальнейшем наращивании военной помощи США Украине".

Как сообщил 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего российские военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы американскими и британскими ракетами. По словам Путина, Москва в ответ на эти атаки впервые применила новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении, ударив по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровск).