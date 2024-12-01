Главы Евросовета и евродипломатии прибыли в Киев

В первый день своей работы в новой должности в Киев прибыли глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, комиссар по вопросам расширения Марта Кос и глава Евросовета Антониу Кошта. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье Каллас и Кошта написали в соцсети X, что «находятся в Киеве». Они прибыли сюда в первый день работы, поскольку хотят послать сигнал о том, что ЕС желает, чтобы Украина «победила».

Детали визита не раскрываются, однако известно, что Кошта примет участие в пресс-конференции с Зеленским.

Из-за визита делегации в Киеве перекрыли улицы.

В Страсбурге 27 ноября утвердили 27 еврокомиссаров. Главой внешнеполитической службы ЕС стала эстонка Калласс, которая занимает антироссийскую позицию.