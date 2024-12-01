Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не может указывать главе правительства суверенной страны, указывать, куда можно ездить, а куда нет. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он отметил, что словацкая либеральная оппозиция подвергает его критике за данные планы.

По словам политика, они поднимали этот вопрос в Европарламенте, чтобы выразить недовольство и убедить его отменить визит.

Никто не может приказать суверенному премьеру суверенной страны, куда он может, а куда не может ездить, — подчеркнул министр.

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Политик добавил, что без участия Советского Союза победа во Второй мировой войне была бы невозможна. Именно поэтому в мае 2025 года премьер-министр посетит российскую столицу, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 80-летию окончания войны, и выказать уважение советским воинам-освободителям.