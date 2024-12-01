Маск объяснил претензии к разработчикам F-35

Предприниматель Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, призвал оптимизировать ряд американских программ в области вооружений, в частности, завершить проект по истребителям F-35. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, американская корпорация Lockheed Martin широко известна своими самолетами-невидимками F-22 и F-35, а также производит комплексы MARS и HiMARS.По объёму продаж продукции военного назначения (на которую приходится 96% выручки) она в 2021 году занимала первое место в мире.

Истребитель F-35, заметили журналисты, давно стала символом перерасходов США на оборонку. Это самый дорогой оружейный проект в истории: на разработку потратили $1,7 трлн. При этом преимущества самолета в сравнении с современными боевыми системами РФ и КНР (значительно более дешевыми) неочевидны.

Кроме того, военные на протяжении многих лет жалуются на недостатки чрезмерно дорогой машины. Так, директор Центра оборонной информации POGO Грег Уильямс заявил в соцсетях, что механикам до сих пор не удается нормально обслуживать истребитель, поддерживать малозаметную обшивку в целости и сохранности.

«Дерьмовый дизайн», — прокомментировал его слова Илон Маск.

Затем предприниматель опубликовал видео с роем дронов с подписью: «Тем временем некоторые идиоты продолжают строить пилотируемые истребители, такие как F-35».

Этим Маск не ограничился: он потребовал, «во имя всего святого», остановить «худшее в истории военное решение по соотношению цены и качества — программу F-35».

Маск назвал «отвратительной» ситуацию со свободой слова в Великобритании

По его мнению, в настоящее время есть прекрасная альтернатива сложным и дорогим пилотируемым системам — беспилотники различных типов. Намного более дешевые, удобные в эксплуатации, не требующие многолетней подготовки для использования.