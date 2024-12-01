Литва ввела предварительную регистрацию фур на границе с Россией

Решение правительства Литвы с 1 декабря ввести обязательную предварительную регистрацию большегрузных транспортных средств для пересечения границы с Калининградской областью России или с Белоруссией вступило в силу. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее, комментируя новый порядок, глава литовского транспортного ведомства Марюс Скуодис выразил надежду, что тот поможет снизить очереди фур на контрольно-пропускных пунктах и улучшит ситуацию с безопасностью на границах. Водители большегрузов, прибывшие на КПП без имеющейся регистрации, должны будут оформить ее на ближайшее свободное время.

В прошлые годы самые большие заторы на границах образовывались в декабре и апреле, то есть перед Рождеством и Пасхой. В ряде случаев в них находились до 900 фур, а сама очередь растягивалась на 23 километра.

В конце октября правительство Литвы одобрило предложение о денонсации межправительственного соглашения с Россией о торговом судоходстве. Авторы инициативы отметили, что торгово-экономическое сотрудничество стран остановлено почти полностью и его расширение невозможно, поэтому сохранять соглашение, которое вступило в силу еще в 1994 году, не имеет смысла.