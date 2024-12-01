Китай собрался на примере России понять, как бороться с санкциями

Власти Китая анализируют способы ослабления воздействия западных санкций на примере России. Интерес Пекина обусловлен тем, что Запад может ввести аналогичные меры против КНР на фоне кризиса вокруг Тайваня, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, Китай собрал межведомственную группу исследователей для изучения механизмов борьбы против западных рестрикций.

«Цель — извлечь уроки о том, как ослабить их [санкции], особенно в случае если конфликт вокруг Тайваня побудит США и их союзников ввести похожие санкции против Китая», — отметили авторы статьи.

По их данным, на основе анализа специалисты группы регулярно пишут отчеты и отправляют их правительству страны.

Источник заметил, что китайские чиновники из этой группы время от времени посещают Москву, где консультируются с представителями различных ведомств.

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Работы по анализу механизмов противодействия мерам Запада не означают, что НОАК в обязательном порядке попытается взять Тайвань под контроль, пояснили журналисты. Это свидетельствует скорее о том, добавили они, что Пекин готовится к различным вариантам развития событий, в том числе, и к экстремальным.