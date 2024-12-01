Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пошел «на большую уступку» президенту России Владимиру Путину своим интервью телеканалу Sky News, заявив о возможном отказе от территорий. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, Зеленский понимает, что избранный президент США Дональд Трамп будет давить как на Киев, так и на Москву, поэтому он пытается «предложить» что-то республиканцу в вопросе завершения боевых действий.

Однако он добавил, что Зеленский пошел на «довольно большую уступку», заявив, что он готов к прекращению огня, а затем к переговорам о возвращении территорий Украины в долгосрочной перспективе.

«Путин увидит в этом уступку Зеленского. «Он скажет себе: «Ага, они чувствуют себя слабыми, я могу настоять на большем». Это опасность, когда мы в это ввязываемся».

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До этого Зеленский в интервью телеканалу Sky предложил завершить конфликт в стране без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО. По его мнению, вступление Украины в НАТО поможет впоследствии договориться с Россией вернуть территории «дипломатическим путем».