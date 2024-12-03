Протестующие освободили проспект Руставели в Тбилиси

Протестующие покинули проспект Руставели в Тбилиси. Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

© Газета.ru

Демонстранты двинулись в сторону Тбилисского государственного университета и перекрыли движение на проспекте Чавчавадзе и прилегающих улицах. Такое решение было вызвано опасениями, что полицейский спецназ намеревался приступить к разгону митинга.

В настоящее время проспект Руставели покидают подразделения полиции и специальная техника. Клининговые службы начали очистку территории. Спустя некоторое время по проспекту возобновилось движение автомобилей.

3 декабря в Грузии задержали мужчину, который в ходе антиправительственного митинга у здания парламента страны в Тбилиси бросил в полицейский спецназ коктейль Молотова.

Накануне сообщалось, что протестующие в Тбилиси применили коктейли Молотова в столкновениях с полицией. Огонь охватил одного из правоохранителей, его удалось спасти.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее премьер Грузии исключил возможность переговоров с оппозицией.