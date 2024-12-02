Вагенкнехт раскритиковала Шольца за заявление об оружии

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об очередных поставках оружия Киеву на сумму €650 млн.

"Являясь канцлером без большинства, снова делать дорогие подарки оружием - это не только бестактно по отношению к германским налогоплательщикам, в чьей стране закрываются больницы и разрушаются школы, но это также означает, что гибель людей на Украине будет продолжаться и еще больше молодых мужчин потеряют на фронте свои жизни", - приводит слова Вагенкнехт агентство DPA.

По ее мнению, продолжение боевых действий бесперспективно. Большинство жителей самой Украины выступают за мирные переговоры, заявила она.

Ранее в понедельник Шольц впервые за последние два с половиной года прибыл с необъявленным визитом в Киев. Канцлер ФРГ в X написал, что сообщит Зеленскому о планах Берлина поставить в декабре Украине вооружений на €650 млн. Пакет включает в себя в том числе системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотники.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в текущем году. Однако бюджет еще до сих пор не утвержден Бундестагом.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.