Протестующие перекрыли дорогу в Тбилиси

Протестующие перекрыли проезжую часть перед Тбилисским государственным университетом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Корреспондент агентства рассказал, что демонстранты направились к зданию университета после того, как их разогнали на проспекте Руставели.

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До этого стало известно, что митингующие заняли часть проспекта Руставели. Некоторые участники акции построили баррикады и всю ночь запускали пиротехнические изделия в спецназовцев, выстроившихся неподалеку.

Спецназ, в свою очередь, начал применять водомет для вытеснения протестующих у входа в здание парламента.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз.