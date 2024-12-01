Полиция снова начала разгон протестующих в центре Тбилиси

Полиция Грузии снова начала разгон митинга в центре Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

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Незадолго до этого корреспондент агентства передавал, что участники протеста продолжают занимать часть проспекта Руставели, центральной улицы города, и проявлять агрессию к правоохранителям. По состоянию на 6:00 по местному времени (5:00 мск), толпа митингующих достигала длиной нескольких сотен метров.

В Тбилиси протестующие после разгона начали возводить баррикады

По данным РИА Новости, для разгона протестующих используются водометы и, предположительно, слезоточивый газ. Сторонников оппозиции вытеснили с части проспекта Руставели, которую они занимали в течение ночи.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в Грузии заявили о желании оппозиции «показать картинку Западу».