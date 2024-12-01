Автомобиль премьера Японии врезался в машину охраны

Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы врезался в ехавшую впереди машину охраны, когда она остановилась на красный сигнал светофора в городе Тоттори. Исиба в результате происшествия не пострадал, уточняет агентство Kyodo.

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Отмечается, что накануне в Тоттори глава правительства встречался с активом правящей Либерально-демократической партии, местными жителями, а также посетил родной дом.

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Столкновение произошло, когда кортеж Исибы ехал в аэропорт, откуда позже он вылетел в Токио.

Ранее премьер-министр Японии уснул во время собственного переизбрания на пост главы правительства. При первом голосовании он скрестил руки на груди, закрыл глаза и посмотрел вниз. По словам главного секретаря кабинета министров Есимасы Хаяси, подобный случай был вызван принятием Исибой лекарства от простуды