Властям Украины стоит снизить возраст мобилизации до 18 лет и вернуть подлежащих призыву беженцев. С таким призывом в интервью газете Die Welt заявил отставной немецкий генерал Роланд Картер.

«Украине срочно, срочно нужны солдаты. И украинское правительство прекрасно знает, откуда можно взять людей. Одно из возможных решений, конечно, заключается в том, чтобы понизить призывной возраст до 18 лет», — сказал он.

Зеленский раскритиковал идею Запада снизить возраст мобилизации

Картер напомнил, что во многих странах НАТО возраст призыва начинается с 18 лет, а «кое-где — с 16 лет». Он также подчеркнул, что около 200-250 тысяч украинских мужчин, проживающих в Германии, должны «как можно скорее отправиться обратно на свою родину, чтобы там защищать свое отечество — до того, как в страну вступит хотя бы один солдат НАТО».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал идею западных политиков снизить возраст мобилизации.