В победе Трампа увидели угрозу для сына Байдена

Адвокаты сына действующего американского президента Хантера Байдена считают, что победа на выборах главы государства республиканца Дональда Трампа представляет угрозу для их подзащитного. Как сообщила газета The Washington Post, такая оценка содержится в представленном в субботу докладе адвокатов сына президента США Джо Байдена.

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Как пишет газета, адвокаты Хантера Байдена, которому вскоре, как ожидается, будет вынесен приговор по уголовным делам о неуплате налогов и нарушениях при хранении оружия, "начали его агрессивную защиту в публичном поле". Издание отмечает при этом, что время до инаугурации Трампа 20 января 2025 года, за которое действующий американский лидер мог бы помиловать своего сына, сокращается. Защита Хантера Байдена настаивает на несостоятельности оснований для расследований в его адрес, считая, что "обычные граждане" не подверглись бы преследованию со стороны Министерства юстиции США по аналогичным обвинениям.

Сына президента США Хантера Байдена признали виновным по делу о хранении оружия

"Теперь, когда исход выборов известен, угроза в адрес Хантера совершенно реальна", - цитирует WP доклад адвокатов, которые отмечают, что Трамп якобы "внес Хантера в список своих врагов". "Вероятность того, что Трамп будет мстить сотрудникам аппарата спецпрокурора Дэвида Уайсса, если они не займут более жесткую позицию против Хантера, несомненно вынуждает их не снижать давления на Хантера", - считают представители его защиты.

Ранее Джо Байден отмечал, что не намерен даровать помилование своему сыну. В свою очередь Трамп незадолго до выборов, состоявшихся 5 ноября, допустил помилование Хантера Байдена в случае победы.

В начале декабря 2023 года сыну американского лидера предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. Прокуратура полагает, что он потратил миллионы долларов "на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы платить налоги". Ему может грозить до 17 лет лишения свободы. В сентябре этого года Хантер Байден признал вину по всем девяти пунктам обвинения. Вынесение приговора по этому делу намечено на 16 декабря, отмечает WP.

Кроме того, в июне 2024 года жюри присяжных признало сына американского лидера виновным по всем трем пунктам обвинения, касающегося нарушений при хранении оружия. По этому делу Хантеру Байдену может грозить до 25 лет лишения свободы. Вынесение приговора по нему ожидается 12 декабря.