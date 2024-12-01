Житель Великобритании выиграл в лотерею и стал мультимиллионером

В Великобритании не названный участник лотереи EuroMillions выиграл 177 млн фунтов стерлингов (примерно 24,3 млрд рублей). Об этом сообщила газета Daily Mail.

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По данным журналистов, неизвестный стал мультимиллионером во время розыгрыша, который прошел во вторник, 26 ноября, где победной комбинацией стали 7, 11, 25, 31 и 40.

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Однако некоторые СМИ сначала опубликовали список номеров с ошибкой, поэтому представители лотереи были вынуждены выступить с дополнительным обращением по этому поводу.

Джекпот в 177 млн фунтов стал третьим по величине за всю историю лотерей в Великобритании. При этом победитель имеет право оставаться анонимным.

До этого в США мужчина выиграл джекпот в лотерею, девять лет играя одними и теми же числами. В Лексингтоне, штат Кентукки, местный житель Билли Гленн теперь до конца жизни будет получать каждый месяц по $25 тысяч.

Ранее американка американка купила 18 лотерейных билетов и выиграла $180 тысяч.