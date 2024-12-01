Трамп назначил директора ФБР

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул в субботу на должность главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Патела, работавшего в Пентагоне при его первой администрации.

"Я с гордостью объявляю, что Кэш Пател станет следующим директором ФБР. Кэш отличный юрист, следователь и борец за идею "Америка прежде всего", который на протяжении своей службы боролся с коррупцией, защищал правосудие и американский народ", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп выдвинул свата Чарльза Кушнера на должность посла США во Франции

Избранный президент отметил, что Пател "сыграл важнейшую роль" в разоблачении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года. Трамп выразил уверенность в том, что при новом директоре ФБР "покончит с эпидемией преступности в Америке, ликвидирует преступные группировки, состоящие из мигрантов, а также остановит наркотрафик и торговлю людьми, которая ведется через границу" США.

Пател сменит на посту главы ФБР Кристофера Рея, который был назначен на эту должность в 2017 году во время первого президентского срока Трампа. Срок полномочий главы бюро составляет 10 лет, однако, как отмечает агентство Associated Press, вероятная отставка Рея не станет неожиданностью, учитывая давнее недовольство Трампа его работой. Республиканец неоднократно заявлял, что спецслужба не справляется со своими задачами, а ее руководство политизирует расследования.

В ноябре газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Рей "составляет график своей работы на период после начала 2025 года и не подает никаких признаков того, что намеревается уйти в отставку".