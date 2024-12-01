На Западе назвали самую большую ошибку НАТО

Попытка сделать Украину членом НАТО является самой большой ошибкой альянса в истории. Такое мнение высказал директор аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в интервью YouTube-каналу Neutral Studies.

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Он отметил, что западные страны тратят все больше ресурсов на поддержку Украины, которая не сможет одержать победу в конфликте. По словам Оберга, у Запада не получится «расколоть Россию» и реализовать «другие неадекватные идеи».

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Кроме того, он предрек исчезновение НАТО после падения «империи США». Оберг полагает, что при таких условиях появится возможность для создания глобальной гуманитарной системы безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы остановить горячую фазу войны, необходимо территорию страны взять «под зонтик НАТО». Он отметил, что в случае признания альянсом международно признанных границ Киев потом сможет вернуть территории под контролем России дипломатическим путем.