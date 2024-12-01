Норвегия открыла центр десантных операций на границе с Россией

Центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике открыли на севере Норвегии. Об этом сообщает издание Newsweek.

«В Норвегии создан центр десантных операций в рамках очередного шага страны НАТО по усилению своих операций на границе с Россией в Арктике», — отмечается в публикации.

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Находящийся в Серрейсе центр специализируется на подготовке голландского, британского и американского контингентов. В материале уточнятся, что у Норвегии нет своих десантных войск, но некоторые из ее спецподразделений базируются в регионе.