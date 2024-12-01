Запад играет в грязную игру в Сирии и на Украине, поставляя странам оружие. Об этом рассказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.

«Украина — это одно поле боя. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наемников текут туда-сюда в Западной Азии и за ее пределами. Это очень грязная игра, в которую играют несколько западных столиц», — посетовала она.

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Помимо этого, Кнайсль привела высказывание одного из своих друзей в Сирии. Он ранее отметил, что террористические группировки в Сирии с оборудованием, формой и подготовкой — «это международно поддерживаемые и обученные силы, а не какие-то бородатые мужчины с AK-47».

По ее словам, террористы, которых западные СМИ и правительства обычно называют умеренными повстанцами, уже направляются на юг к Хаме. Там проживает множество меньшинств Сирии.

Вечером 30 ноября стало известно, что ВВС России и Сирии наносят удары по скоплениям и линиям снабжения террористов. До этого сообщалось, что, оказывая поддержку Сирии, ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, пунктам управления, складам террористов.

Ранее Карин Кнайсль рассказала, что страны НАТО будут находиться в состоянии войны с Россией в случае нанесения ударов ракетами ATACMS вглубь страны. По ее словам, воинственные «остатки того, что некогда было Европой», должны будут серьезно постараться, чтобы найти выход из «созданной ими самими дилеммы».