Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента

Участники акций протеста в Тбилиси подожгли здание парламента. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Митингующие на протяжении нескольких часов бросали петарды в сторону парламента, одна из них залетала в окно, после чего там вспыхнул пожар. Помимо этого, они также запускали фейерверки.

Ранее стало известно, что митингующие применили коктейли Молотова. В протестных акциях, прошедших в четверг и пятницу в Тбилиси и других городах страны, приняли участие несколько тысяч человек. При этом, как утверждает полиция, их действия вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и манифестаций.

Протестующие разбили окна на фасаде парламента Грузии

Протесты в Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.