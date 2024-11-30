Ирак закрыл границу с Сирией

Границу Ирака и Сирии полностью перекрыли. Об этом сообщило агентство Tansim в Telegram.

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Отмечается, что соответствующее распоряжение отдал командующий пограничными войсками генерал Мухаммад Абдулвахаб аль-Суайди.

Ранее стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Местные СМИ сообщили, что вблизи генерального штаба сирийской армии в Дамаске произошла стрельба. По предварительным данным, группа офицеров начала восстание против командования и попыталась захватить административные здания.

До этого генеральное консульство Ирана в сирийском городе Алеппо подверглось нападению террористов. Никто из сотрудников консульства не пострадал.