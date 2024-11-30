США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

Соединенные Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией в связи с решением правительства страны до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

По версии американских властей, правительство Грузии "приостановкой процесса вступления в ЕС пошло против воли народа", тем самым якобы "отказавшись от возможности сближения с Европой и сделав Грузию более уязвимой для Кремля". В Госдепе утверждают, что действия правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" "нарушают ключевые положения стратегического партнерства США и Грузии, основывающегося на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству права, гражданскому обществу, уважению прав человека и базовых свобод, а также борьбе с коррупцией".

"В результате США приостанавливают этот механизм", - отмечается в заявлении. В Госдепе при этом "осудили чрезмерное применение силы" к протестующим со стороны правоохранителей, а также призвали правительство Грузии "вернуться на путь евроатлантической интеграции, провести прозрачное расследование всех нарушений на выборах в парламент и отменить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и высказываний".

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Протесты в Грузии

В Грузии в последние два дня уже прошли массовые акции протеста. У парламента в Тбилиси в ночь на 29 и 30 ноября митинги переросли в столкновения протестующих с силовиками, которые применили водометы и слезоточивый газ. Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, это была ответная реакция на "систематическое насилие со стороны протестующих". Есть пострадавшие с обеих сторон. За два дня полиция задержала около 150 человек.

Поводом для протеста стало заявление Кобахидзе 28 ноября. Он сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.

Отношения ЕС и США с Грузией стали существенно ухудшаться после принятия ее парламентом в мае закона об иноагентах. Минобороны США 5 июля сообщило о переносе на неопределенный срок запланированных на лето грузино-американских военных учений "Достойный партнер" из-за пересмотра стратегических отношений. Пентагон обосновал решение тем, что грузинские власти заявляли о попытках Запада, в том числе Вашингтона, открыть второй фронт давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны. ЕС заморозил 30 млн евро, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии.