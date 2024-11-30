Трамп предложил отца своего зятя на пост посла США во Франции

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Чарльза Кушнера - отца своего зятя Джареда Кушнера - на должность американского посла во Франции.

"Я с радостью выдвигаю Чарльза Кушнера на пост посла США во Франции. Он потрясающий бизнес-лидер, филантроп и мастер по заключению сделок, который будет надежно представлять нашу страну и ее интересы, - написал Трамп в X (ранее Twitter). - Его сын Джаред работал со мной в Белом доме".

Джаред Кушнер - муж дочери Трампа Иванки. Он был старшим советником Трампа при его предыдущем сроке на посту главы государства и играл ключевую роль в переговорах по "Авраамовым соглашениям", в результате которых были установлены дипломатические отношения между Израилем и несколькими арабскими государствами, в том числе ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко.

Чарльз Кушнер - основатель и председатель девелоперской компании Kushner Companies. В 2005 году он был осужден за ложные налоговые декларации и приговорен к двум годам тюрьмы, в 2020 году его помиловал Трамп.