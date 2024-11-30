ХАМАС обвинило Израиль в использовании запрещенного оружия в Газе

Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в использовании в секторе Газа секретного оружия, запрещенного на международном уровне. ХАМАС требует сформировать комитет для международного расследования, сообщает «Аль-Джазира».

В ХАМАС утверждают, что израильские военные применяют оружие, которое не оставляет следа от убитых людей, буквально испаряя их на месте.

Представители движения заявили, что собрали «ужасающие свидетельства» врачей и жителей осажденной территории, которые рассказали об «испарении тел» после израильских атак.

Эти сообщения «убедительно указывают» на то, что Израиль использует «запрещенное международным сообществом оружие во время жестокой кампании истребления, которая продолжается уже 53 дня на севере сектора Газа», говорится в заявлении ХАМАС.

Генеральный директор Министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Барш заявил в пятницу, что на севере сектора Газа израильская оккупационная армия использует оружие, «природа которого неизвестна»

В интервью телеканалу «Аль-Джазира» он добавил, что министерству неизвестно количество массовых жертв на севере, поскольку оно не может получить какую-либо информацию из-за препятствия Израиля.