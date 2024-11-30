Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе первой предвыборной речи призвал не играть в «русскую рулетку», отказаться от выдвижения каких-либо ультиматумов России. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Шольц сделал свое заявление по ситуации на Украине в ходе посвященной его кандидатуре конференции партии социал-демократов (СДПГ) в Берлине.

Политик напомнил, что его конкурент от ХДС Фридрих Мерц желает предъявить ультиматум России, которая обладает ядерным оружием. В случае невыполнения требований в течение 24 часов он обещает нанести удар дальнобойными ракетами по объектам на территории РФ.

«Я могу только сказать — осторожно! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии», — отметил Шольц.

Канцлер заметил, что Берлину следует и дальше придерживаться сбалансированного курса в сфере поддержки Украины, при котором Германия не будет втянута в конфликт.

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По его словам, от предостережений российской стороны можно отмахиваться, считать их пустыми угрозами, думать, что «как-нибудь обойдется». Такая позиция, подчеркнул Шольц, не годится, когда речь идет о безопасности Германии.