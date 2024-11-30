Генпрокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом генпрокурор ФРГ Йенс Роммель заявил в интервью журналу Der Spiegel. https://www.spiegel.de/

По словам Йенса Роммеля, расследование диверсии на газопроводах Nord Stream успешно продвигается вперед.

«Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, на который изначально мы не рассчитывали», — сказал Роммель.

Он подчеркнул, что многое еще предстоит определить. Следователи выясняют личности других фигурантов, мотивы преступления, а также ищут ответ на «вопрос о возможном государственном контроле над операцией».

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Отвечая на вопрос о возможной причастности Украины к диверсии, Роммель сказал, что расследование основано на том факте, что были повреждены газопроводы, предназначенные для обеспечения важной части поставок газа в Германию.

«Таким образом, произошла серьезная атака на энергоснабжение нашей страны, которая была способна дестабилизировать местную экономику и общество — независимо от какой-либо политической классификации», — сказал Роммель.

Осенью 2022 года газопроводы «Северных потоков» были повреждены в результате нескольких взрывов. Взрывы были зарегистрированы недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море. Чуть позже были обнаружены четыре утечки на трех из четырех линий газопроводов.

В минувшем августе стало известно, что генпрокуратура Германии разыскивает по этому делу гражданина Украины, который уехал из Польши на родину. Пока его не поймали.