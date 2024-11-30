Финляндия задумалась о выходе из Оттавской конвенции

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна изучает варианты выхода из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. В субботнем интервью Yle он заявил, что к этому вынуждает «российская угроза».

Во время общения с журналистами Стубб сказал, что «самой большой угрозой для Финляндии является Россия», и на это необходимо «дать ответ».

Однако Стубб считает, что изучение вопроса о противопехотных минах «должно проводиться спокойно и умеренно». Он сказал, что с момента присоединения Суоми к Оттавскому соглашению технологии значительно продвинулись вперед, и «именно поэтому полезно обсудить это».

«Мир сильно отличается от той эпохи, когда было подписано Оттавское соглашение», — сказал финский президент.

Стубб не ответил прямо на вопрос, следует ли Финляндии выйти из Оттавского соглашения, ограничившись словами о том, что «мы ставим безопасность Финляндии на первое место».

Он заметил, что с противопехотными минами связано очень много деталей», но «в гипотетической ситуации, когда в этом возникнет необходимость, это, конечно, придется проанализировать силам обороны и сухопутным войскам».

При этом Стубб считает «очень маловероятным» нападение России на Финляндию, поскольку «Россия не хочет участвовать в войне на два фронта».

«Сейчас мы сосредоточены на победе Украины. Нам крайне важно быть готовыми», — добавил он.

Дискуссия о противопехотных минах началась в Финляндии на прошлой неделе, когда США решили начать поставки противопехотных мин в помощь Украине.

В отличие от США, Украина, как и Финляндия, подписала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.

Заместитель председателя комитета по обороне Финляндии Микко Савола выступил за выход из Оттавского соглашения. Министр иностранных дел Элина Валтонен сделала более осторожное заявление, но призналась, что тема противопехотных мин обсуждается в правительстве.

Накануне появились сообщения, что финские власти уже передали формированиям Киева противопехотные мины.