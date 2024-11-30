Сценарий украинского «майдана» не повторится в Грузии, этого не допустят сильные институты страны и ее мудрый народ. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

В субботу Кобахидзе выступил на брифинге и прокомментировал акции протеста и беспорядки в Тбилиси. Политик отметил, что «радикалы и их зарубежные патроны вновь пытаются придумать повод», чтобы вызвать хаос в республике и украинизировать Грузию.

«Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством с сильными институтами и, что самое главное, с опытным и мудрым народом, чью твердость никто не пошатнет», — сказал Кобахидзе.

По его словам, в республике не сможет осуществиться сценарий «майдана». Грузия не допустит этого, являясь суверенным государством.

Премьер отдельно поблагодарил главу МВД Вахтанга Гомелаури и всех полицейских за то, что «они вчера предотвратили нападение на конституционный строй страны и встали на стражу суверенитета и независимости Грузии».

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В Грузии в пятницу и субботу ночью прошли массовые акции протеста. У здания парламента в Тбилиси митинги переросли в столкновения с силовиками, которые применили водометы и слезоточивый газ. Есть пострадавшие с обеих сторон. Возле парламента задержали 107 человек.

Поводом для протеста стал отказ правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» от переговоров о вступлении в ЕС.