В Польше раскрыли подробности об укреплении границы с Россией

Польша укрепляет границу с Россией, опережая график. До 2028 года на эти цели выделено 2,5 миллиарда долларов. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

Туск посетил участок границы с Калининградской областью России, где строятся польские бетонные укрепления, и пообщался с журналистами.

Он отметил, что укрепления возводятся с опережением графика. Первый участок должен был появиться только в первой половине 2025 года, но построен уже сейчас.

«Уже сегодня мы можем говорить, что первый участок готов», — заявил Туск.

По его словам, на границе появится большое количество бетонных блоков. В частности, на данном участке почти 2,3 тысячи бетонных элементов.

Всего Варшава намерена возвести «более 300 километров твердой инфраструктуры».

Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу «Восточный щит». Власти намерены потратить на нее в 2024-2028 годах 2,5 миллиарда долларов США. По мнению Варшавы, оборонная инфраструктура нужна для противодействия якобы существующим «угрозам со стороны Белоруссии и России».

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