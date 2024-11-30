Президент Украины Владимир Зеленский говорит о возможном отказе от территорий, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Он говорит, что временно отказывается от определенных территорий, но просит, чтобы остальная часть Украины находилась "под защитой НАТО", - предупредил политик.

Филиппо обратил внимание, что украинский лидер глобализирует конфликт и втягивает Североатлантический альянс в третью мировую войну. Он призвал не поддаваться на провокацию и больше не помогать Украине. По словам лидера французской партии, предложение Зеленского - это "грязная ловушка".

До этого украинский лидер обвинил союзников в невыполнении своих обещания по подготовке бригад ВСУ. По словам Зеленского, на момент конца 2024 года Европа и США совместно подготовили только 2,5 бригады из десяти. Он счел эту ситуацию "реальной проблемой", о чем сообщил в интервью изданию Sky News.