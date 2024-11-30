Правительству Грузии следует пойти навстречу сторонникам евроинтеграции, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в четверг, 28 ноября, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в ЕС. Его слова вызвали недовольство у оппозиции, привели к акциям протеста.

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«Статус кандидата Грузии [на вступление в ЕС] — это исторический шанс. Правительство должно услышать голос своей страны», — подчеркнула Бербок.

Ранее Кобахидзе сообщил, что власти республики примут дипломатические меры, если посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский не прекратит вмешиваться во внутренние дела страны и не изменит риторику.