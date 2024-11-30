В Сербии ответили на обвинения в подрыве канала в Косово

Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил, что Белград решительно осуждает взрыв на канале Ибар-Лепенац в автономном крае Косово и Метохия. Дипломат отметил, что «премьер-министр» Альбин Курти бездоказательно «поспешил указать пальцем на Белград», сообщает РТС.

Накануне вечером в селе Вараге недалеко от города Зубин-Поток (Северное Косово) произошел взрыв, повредивший канал Ибар-Лепенац, который снабжает две электростанции. Начались перебои в подаче воды, в прилегающих районах пропало электроснабжение.

«Премьер-министр» непризнанного Косово Альбин Курти обвинил Белград в теракте.

В ответ глава МИД Сербии Марко Джурич в соцсети X не исключил диверсии со стороны Приштины. Сербский дипломат призвал международные органы провести тщательное и прозрачное расследование, чтобы выявить и привлечь к ответственности виновных.

«Сербия самым решительным образом осуждает недавнее нападение на канал Ибар-Лепенац», — написал Джурич.

По его словам, это «крайне тревожный акт саботажа», который ставит под угрозу жизни и средства к существованию множества людей в регионе. Ибар-Лепенац — это важнейший водный путь, необходимый для подачи электроэнергии.

«Хотя этнонационалистический режим Курти поспешил указать пальцем на Сербию без каких-либо доказательств, мы считаем, что такие обвинения являются преднамеренной диверсией, которая потенциально указывает на участие режима Альбина Курти», — подчеркнул Джурич.

Он отметил, что подобные необоснованные обвинения «подрывают усилия по конструктивному диалогу» и ведут к эскалации напряженности.

Джурич заявил, что Белград готов в случае необходимости предоставить финансовую и техническую помощь для устранения ущерба и «продемонстрировать приверженность благополучию всех людей в регионе, независимо от этнической или политической принадлежности».