Стало известно о планах Трампа по соглашению о прекращении огня в Газе

Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождения заложников до своего вступления в должность 20 января. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на сенатора Линдси Грэма.

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"Трамп хочет добиться прекращения огня и соглашения об освобождении заложников в секторе Газа до своего вступления в должность 20 января", - говорится в сообщении издания.

Как пишет Axios, заключение соглашения по урегулированию в секторе Газа является одним из главных приоритетов президента США Джо Байдена, однако отсутствие какого-либо явного прогресса за последние недели позволяет предположить, что эта задача может оказаться на повестке дня Трампа.

До этого сообщалось, что делегация палестинского радикального движения ХАМАС отправится в Каир для переговоров с египетскими представителями о возможном прекращении огня в секторе Газа.

На этой неделе Израиль и ливанская организация "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает "постоянное прекращение боевых действий" и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.