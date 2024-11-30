Президент иностранного государства прибыл в зону СВО

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в зону проведения специальной военной операции и передал бойцам 4-й военной базы и осетинских подразделений гуманитарную помощь, сообщила журналистам пресс-секретарь главы закавказской республики Наталья Босикова.

"Ваше мужество, стойкость и самоотверженность являются примером для всех нас. Вы с честью защищаете Родину, и уже вписали свои имена в историю. Вами гордится не только Осетия, но и вся Россия! Мы все ждем вас с победой и она обязательно будет за нами", - сказал Гаглоев в ходе встречи с военнослужащими.

Как сообщила Босикова, президент Южной Осетии передал военнослужащим гуманитарную помощь, включающую зимнюю экипировку, специальные технические средства, генераторы, спальные мешки, дровяные печи, продукты питания, аптечки и другие необходимые вещи.

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Бойцы в свою очередь поделились с главой государства своими проблемами, с которыми они зачастую сталкиваются. Они поблагодарили президента за постоянное внимание и поддержку, которые Гаглоев оказывает бойцам осетинских подразделений.

Президента сопровождали врио министра обороны Южной Осетии Инал Сабанов, депутат парламента республики Инал Цховребов, помощник президента Алан Плиев и другие.