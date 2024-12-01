Зурабишвили обратилась к оппозиции в Батуми

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала митингующих в городе Батуми, где расположено здание Конституционного суда (КС), оказать давление на суд.

"Мы не только остаемся в конституционных рамках, но первое, что начнется в Батуми этим вечером, это давление на Конституционный суд", - сказала Зурабишвили в ходе брифинга.

Зурабишвили 19 ноября обратилась в Конституционный суд с целью признания итогов парламентских выборов, прошедших 26 октября, сфальсифицированными. Суд до сих пор не сообщал, принял ли он иск Зурабишвили к производству.

Президент Грузии ответила на сообщения о наемниках из Киева на митинге

В Тбилиси у здания парламента проходит очередной антиправительственный митинг. Несколько тысяч человек вышли на проспект Руставели перед парламентом, требуя отставки правительства и назначения повторных парламентских выборов.

Количество митингующих значительно меньше, чем в предыдущие дни. Демонстрация с аналогичным требованием проходит и в Батуми.

В Грузии 28 ноября началась очередная волна антиправительственных демонстраций. Поводом для протеста стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.