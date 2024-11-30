Глава евродипломатии Жозеп Боррель, уходящий 1 декабря на пенсию, заявил, что ключевая концепция избранного президента США Дональда Трампа является опасной для Европы и планеты в целом. Об этом пишет La Razón.

Журналисты попросили дипломата рассказать, как возвращение Трампа в Овальный кабинет повлияет на Европу.

«С Трампом мы должны поступать так же, как и с Brexit: действовать сообща и не позволять разделить [нас]. Концепция Трампа «Америка превыше всего» опасна для мира и Европы», — подчеркнул Боррель.

По его мнению, возвращение политика в Белый дом должно заставить Европу «повзрослеть». Он уточнил, что следует развивать европейскую промышленность, не полагаться на США в вопросах вооружений.

Названы причины, по которым Трамп может изменить позицию по Украине

Боррель предположил, что ЕС, в случае отказа Вашингтона от дальнейшей поддержки Украины, сможет помогать Украине. Он добавил, что совокупное экономическое богатство стран-членов организации намного больше, чем у России.