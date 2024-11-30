Бизнесмен Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, раскритиковал в соцсети X власти Соединенного Королевства за чрезмерно строгие наказания за высказывания в интернете.

Пользователи соцсети рассказали, что в России с 2008 по 2017 год осудили 98 человек за незаконные высказывания в интернете. В Великобритании, в свою очередь, только за 2016 год было вынесено 1696 обвинительных приговоров подобного рода.

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«Отвратительно», — отметил Маск.

Ранее предприниматель призвал отказаться от визитов в королевство, где освобождают осужденных педофилов с тем, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях.

Кроме того, Маск назвал Великобританию «тираническим полицейским государством».