ХАМАС отправится на переговоры о прекращении огня в Газе

Делегация палестинского радикального движения ХАМАС отправится в Каир для переговоров с египетскими представителями о возможном прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм на прошлой неделе прибыл в Израиль для встречи с должностными лицами, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В ходе переговоров он обозначил, что избранный американский лидер Дональд Трамп хочет посодействовать в принятии соглашения о прекращении огня в секторе Газа до инаугурации в январе.

"Он выступил с заявлением в преддверии прибытия делегации ХАМАС в Каир в субботу для переговоров с египетскими официальными лицами о возможном прекращении огня", - говорится в статье.

На этой неделе Израиль и ливанская организация "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает "постоянное прекращение боевых действий" и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.