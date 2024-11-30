Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100%

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что введет торговые пошлины в 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара.

"Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец. Мы требуем обязательства от этих стран, что они не создадут новую валюту БРИКС и не станут поддерживать другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут распрощаться с идеей продаж замечательной американской экономике", - написал он в Truth Social.

Трамп утверждает, что "любая страна", которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, "распрощается с Америкой".

В России оценили шансы стран БРИКС создать единую валюту

Президент России Владимир Путин, выступая 7 ноября на пленарной сессии "Валдая", заявил, что говорить о единой валюте БРИКС еще рано, у стран объединения пока нет такой цели. По словам российского лидера, для того чтобы говорить об общей валюте, нужно "добиться большей интеграции экономик друг с другом" и поднять "качество экономик на определенный уровень с тем, чтобы это были очень похожие, совместимые по качеству, по структуре экономики друг с другом".