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Bild: в Германии выросло число трудоустроенных украинцев

В Германии растет число украинцев, которые уже нашли работу.

Bild: в Германии выросло число трудоустроенных украинцев
© РИА Новости

Об этом сообщает Bild со ссылкой на Федеральное агентство труда. По их информации, за минувший год трудоустроились около 75 тысяч человек.

Прошлым летом работали 197 660 украинцев, а в этом году — уже 272 400, включая занятых на минимальных условиях и тех, кто работает с обязательным социальным страхованием.

Напомним, ранее опросы показали, что 65% украинцев не хотят возвращаться домой и планируют обустраиваться в Германии.

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