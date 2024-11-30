Bild: в Германии выросло число трудоустроенных украинцев

В Германии растет число украинцев, которые уже нашли работу.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на Федеральное агентство труда. По их информации, за минувший год трудоустроились около 75 тысяч человек.

Прошлым летом работали 197 660 украинцев, а в этом году — уже 272 400, включая занятых на минимальных условиях и тех, кто работает с обязательным социальным страхованием.

Напомним, ранее опросы показали, что 65% украинцев не хотят возвращаться домой и планируют обустраиваться в Германии.