Американский сенатор предложила присоединить несколько штатов к Канаде

Член сената из Нью-Йорка Лиз Крюгер предложила отделить штаты Нью-Йорк, Массачусетс, Коннектикут и Вермонт от США и присоединить их к Канаде. Об этом сообщил портал Newsweek.

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Возглавляющая финансовый комитет сената штата Крюгер обосновала свое предложение опасениями из-за прихода к власти администрации избранного президента США Дональда Трампа.

"Вместо того, чтобы мы все пытались нелегально пересекать границу по ночам, я решила предложить Канаде позволить нам стать юго-восточной провинцией, новой провинцией Канады", - заявила сенатор.

Она полагает, что Трамп сократит финансирование либеральным штатам из-за их статуса убежищ для мигрантов. Крюгер отметила, что такие меры уже обсуждаются командой республиканца.

"Речь идет о больших деньгах, которые мы не сможем заменить, если только не начнем посылать федералам гораздо меньше средств", - заключила политик.

Трамп ранее подтвердил планы о введении в США чрезвычайного положения для борьбы с нелегальной миграцией.