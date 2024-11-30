Венгерский политический эксперт Георг Шпетле заявил, что Западу и Украине надо принять поражение Киева в конфликте с Москвой. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

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Специалист заявил, что вслед за потерей Крыма президент Украины Владимир Зеленский признает утрату Донбасса. По его мнению, украинскому лидеру следует согласиться на мир в обмен на территории, иначе он лишится еще больших ресурсов.

«Зеленский уже признал, что Крым никогда не смогут вернуть. Точно также надо признать, что Донбасс — тоже нет», — отметил он.

Ранее Зеленский допустил прекращение огня в случае взятия Украины «под зонтик НАТО». Он также выразил желание поработать напрямую с избранным президентом США Дональдом Трампом.