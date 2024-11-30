Шольц заявил о «большом вопросе», который поставит перед ФРГ приход Трампа

Немецкого канцлера Олафа Шольца беспокоят ограничения в трансатлантической торговле, которые могут возникнуть с приходом к власти США следующего президента Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

По словам главы правительства, Германия живет за счет торговли со всем миром и было бы плохо, если бы ей стали препятствовать. По его мнению, не стоит обманывать себя: предотвращение таких ограничений станет «большим вопросом».

Несмотря на это, Шольц надеется на конструктивное сотрудничество с американским политиком по безопасности, а с его командой уже есть «тесные контакты».

«Возможно, мы сможем разработать общую политику, даже если это будет непросто», — сказал канцлер ФРГ.

Как отмечается, в отношениях с Трампом он собирается руководствоваться правилом: «Мы танцуем с теми, кто находится в зале».

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Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.