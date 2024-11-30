Ким Чен Ын дал обещание РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым 29 ноября заявил, что народная республика всегда будет с Москвой. Об этом информировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын передал уважаемому Президенту РФ товарищу Владимиру Владимировичу Путину, правительству, армии и народу России теплые пожелания и еще раз подтвердил, что Пхеньян всегда будет с Москвой", - говорится в сообщении.

Председатель государственных дел заверил, что "правительство, армия и народ КНДР будут и впредь неизменно поддерживать политику РФ", которая "готова защитить суверенитет государства и территориальную целостность от происков империалистических гегемонистских" сил.