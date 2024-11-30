Нидерланды допустили визит Нетаньяху без его ареста по ордеру МУС

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху может посетить Нидерланды, избежав ареста по выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру, заявил голландский премьер Дик Схов. Его слова передает агентство Reuters.

«Существуют возможные сценарии, также в рамках международного права, при которых он [Нетаньяху] сможет приехать в Нидерланды, не будучи арестованным», — сказал он, не уточнив конкретные способы избежать ареста своего израильского коллеги.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ордера МУС, в том числе и на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта, обязательны к исполнению всеми европейскими странами.