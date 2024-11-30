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Нидерланды допустили визит Нетаньяху без его ареста по ордеру МУС

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху может посетить Нидерланды, избежав ареста по выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру, заявил голландский премьер Дик Схов. Его слова передает агентство Reuters.

Нидерланды допустили визит Нетаньяху без его ареста по ордеру МУС
© globallookpress.com

«Существуют возможные сценарии, также в рамках международного права, при которых он [Нетаньяху] сможет приехать в Нидерланды, не будучи арестованным», — сказал он, не уточнив конкретные способы избежать ареста своего израильского коллеги.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ордера МУС, в том числе и на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта, обязательны к исполнению всеми европейскими странами.

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